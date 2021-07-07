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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Анастасія Рогожінська |

Сделаем удобнее: НБУ изменит дизайн монет номиналом в 1 и 2 гривны

монети номіналом 1 та 2 грн

Национальный банк Украины разрабатывает новый дизайн монет номиналом в одну и две гривны. Монеты хотят обновить, чтобы они стали более удобными в использовании.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Алексей Шабан во время пресс-брифинга о старте Всеукраинской информационной кампании по безопасности наличных расчетов.

— Пока мы не рассматриваем оптимизацию банкнотно-монетного ряда. Однако мы услышали жалобы украинцев на качество монет 1 и 2 гривны, — отметил он.

Поэтому, как объяснил Шабан, в НБУ сейчас работают над тем, чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты удобными для слабовидящих и людей пожилого возраста.

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Фото: НБУ

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