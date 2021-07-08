Национальный банк Украины установил курс валют на 8 июля. В частности, курс доллара и евро вырос на несколько копеек.
Так, американская валюта на пять копеек подорожала и стоит 27,29 грн. Ранее курс был 27,24 грн/1$.
НБУ также установил официальный курс евро на уровне 32,291 грн. Накануне валюта стоила 32,26 грн.
Курс валют НБУ на 8 июля 2021 года:
- $1 — 27,29 грн;
- €1 — 32,291 грн;
- 1 польский злотый — 7,14 грн;
- 10 российских рублей — 3,67 грн.
Курс доллара в июле
В июля 2021 года не стоит ожидать значительных колебаний валютного курса. Ведь сезон отпусков характеризуется укреплением гривны.
Поэтому экономические эксперты прогнозируют, что в течение второго месяца лета гривна в основном будет в пределах 27,0-27,5.
Подробнее о том, каким будет курс доллара в июле 2021 — читайте в материале Фактов ICTV.