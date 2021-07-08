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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Анастасія Рогожінська |

Доллар и евро продолжают расти: курс валют в Украине 8 июля

долари

Национальный банк Украины установил курс валют на 8 июля. В частности, курс доллара и евро вырос на несколько копеек.

Так, американская валюта на пять копеек подорожала и стоит 27,29 грн. Ранее курс был 27,24 грн/1$.

НБУ также установил официальный курс евро на уровне 32,291 грн. Накануне валюта стоила 32,26 грн.

Курс валют НБУ на 8 июля 2021 года:

  • $1 — 27,29 грн;
  • €1 — 32,291 грн;
  • 1 польский злотый — 7,14 грн;
  • 10 российских рублей — 3,67 грн.

Курс валют 8 липня

Курс доллара в июле

В июля 2021 года не стоит ожидать значительных колебаний валютного курса. Ведь сезон отпусков характеризуется укреплением гривны.

Поэтому экономические эксперты прогнозируют, что в течение второго месяца лета гривна в основном будет в пределах 27,0-27,5.

Подробнее о том, каким будет курс доллара в июле 2021 — читайте в материале Фактов ICTV.

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