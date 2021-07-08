Національний банк України встановив курс валют на 8 липня. Зокрема, курс долара та євро зріс на декілька копійок.

Так, американська валюта на п’ять копійок здорожчала і коштує 27,29 грн. Раніше курс був 27,24 грн/1$.

НБУ також встановив офіційний курс євро на рівні 32,291 грн. Напередодні валюта коштувала 32,26 грн.

Курс валют НБУ на 8 липня 2021 року:

$1 – 27,29 грн;

€1 – 32,291 грн;

1 польський злотий – 7,14 грн;

10 російських рублів – 3,67 грн.

Курс доллара в липні

У липні 2021 року не варто очікувати значних коливань валютного курсу. Адже сезон відпусток характеризується зміцненням гривні.

Тому економічні експерти прогнозують, що протягом другого місяця літа гривня здебільшого буде в межах 27,0-27,5.

Детальніше про те, яким буде курс долара в липні 2021 – читайте у матеріалі Фактів ICTV.