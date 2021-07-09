Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что благодаря инициативе директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, Украина может получить от МВФ примерно $2,73 млрд.

Предложение Георгиевой заключалась в дополнительной аллокации СДР (специальные права заимствования) на сумму около $650 млн, которая предусматривает обеспечение мировой экономической системы дополнительной ликвидностью, в связи с пополнением международных резервов государств-членов МВФ.

Предложение уже поддержал Совет директоров фонда, впереди рассмотрение и голосование Советом управляющих, заявил Шевченко.

— Учитывая размер квоты Украины (0.42%), наше государство может получить около $ 2,73 млрд, что будет способствовать наращиванию ЗВР и улучшению показателя композитного критерия МВФ по достаточности международных резервов, — отметил глава НБУ.

Сотрудничество с МВФ

Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Украина смогла достичь компромисса с представителями МВФ по ряду важных вопросов.

О том, в каких областях удалось достичь компромисса с МВФ, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Кирилл Шевченко