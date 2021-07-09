Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що завдяки ініціативі директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Кристаліни Георгієвої, Україна може отримати від МВФ приблизно $2,73 млрд.

Пропозиція Георгієвої полягала в додатковій алокації СПЗ (Спеціальне право запозичення) на суму близько $650 млн, яка передбачає забезпечення світової економічної системи додаткової ліквідністю, у зв’язку із поповненням міжнародних резервів держав-членів МВФ.

Пропозицію вже підтримала Рада директорів фонду, попереду розгляд і голосування Радою керуючих, заявив Шевченко.

– Зважаючи на розмір квоти України (0.42%), наша держава може отримати близько $2,73 млрд, що сприятиме нарощенню ЗВР та покращенню показника композитного критерію МВФ щодо достатності міжнародних резервів, – наголосив очільник НБУ.

Співпраця із МВФ

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що Україна змогла досягти компромісу з представниками МВФ щодо низки важливих питань.

Про те, в яких галузях вдалося досягти компромісу із МВФ, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Кирило Шевченко