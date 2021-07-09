Україна змогла досягти компромісу з представниками Міжнародного валютного фонду щодо низки питань.

Під час робочого візиту до США міністр фінансів Сергій Марченко провів кілька зустрічей з представниками фонду, які відзначили прогрес України в проведенні реформ, необхідних для продовження програми співпраці.

– Переговори дозволили узгодити позиції обох сторін і досягти компромісу щодо низки питань, зокрема, антикорупційної реформи, реформи корпоративного управління і питання незалежності НАБУ, – зазначили у Міністерстві фінансів України.

Зі свого боку Сергій Марченко додав, що Україна досягла значних результатів у виконанні структурних маяків МВФ. За його словами, парламент у короткий термін ухвалив низку законопроектів, необхідних для продовження програми співпраці з фондом.

Також очільник Мінфіну наголосив, що підтримка МВФ є дуже важливою. Він запевнив, що економічна ситуація в країні покращується, але для забезпечення макроекономічної стабільності для України дуже важливо співпрацювати з міжнародними кредиторами.

Крім того, сторони домовились про тісну комунікацію та спільну роботу для можливості досягнення угоди на рівні персоналу (Staff level agreement) найближчим часом.

Днями міністр економіки Олексій Любченко заявив, що Україна сподівається отримати у 2021 році транш від МВФ у розмірі близько $700 млн за програмою stand-by. За його словами, всі зобов’язання, які на себе брала держава, для цього виконані.