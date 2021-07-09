Украина смогла достичь компромисса с представителями Международного валютного фонда по ряду вопросов.

Во время рабочего визита в США министр финансов Сергей Марченко провел несколько встреч с представителями фонда, которые отметили прогресс Украины в проведении реформ, необходимых для продолжения программы сотрудничества.

— Переговоры позволили согласовать позиции обеих сторон и достичь компромисса по ряду вопросов, в частности, относительно антикоррупционной реформы, реформы корпоративного управления и вопроса независимости НАБУ, — отметили в Министерстве финансов Украины.

Со своей стороны Сергей Марченко добавил, что Украина достигла значительных результатов в выполнении структурных маяков МВФ. По его словам, парламент в короткие сроки принял ряд законопроектов, необходимых для продолжения программы сотрудничества с фондом.

Также глава Минфина отметил, что поддержка МВФ является очень важной. Он заверил, что экономическая ситуация в стране улучшается, но для обеспечения макроэкономической стабильности для Украины очень важно сотрудничать с международными кредиторами.

На днях министр экономики Алексей Любченко заявил, что Украина надеется получить в 2021 году транш от МВФ в размере около $700 млн по программе stand-by. По его словам, все обязательства, которые на себя брало государство, для этого выполнены.