Национальный банк Украины ввел в силу новые правила покупки долларов. Вступили в силу изменения касательно покупки валюты по безналичному расчету.

Соответствующие изменения вносятся постановлением НБУ № 62 от 29 июня 2021 года.

Что изменилось:

Доллары теперь можно покупать по безналичному расчету.

При покупке иностранной валюты при себе можно не иметь эквивалента в гривне — можно оплатить сумму с банковской карты.

Нацбанк разрешил украинцам покупать зарубежные акции через украинского брокера, но с лимитом — €200 тыс. в год.

Можно продать безналичную валюту, а зачисленные деньги пойдут на счет в гривне.

По состоянию на 13 июля НБУ установил официальный курс на уровне 27,29 грн/1$. Курс доллара незначительно снизился в сравнении с предыдущим днем.