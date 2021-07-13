Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Максим Зайченко |

Нацбанк изменил правила покупки долларов

долари

Национальный банк Украины ввел в силу новые правила покупки долларов. Вступили в силу изменения касательно покупки валюты по безналичному расчету.

Соответствующие изменения вносятся постановлением НБУ № 62 от 29 июня 2021 года.

Что изменилось:

  • Доллары теперь можно покупать по безналичному расчету.
  • При покупке иностранной валюты при себе можно не иметь эквивалента в гривне — можно оплатить сумму с банковской карты.
  • Нацбанк разрешил украинцам покупать зарубежные акции через украинского брокера, но с лимитом — €200 тыс. в год.
  • Можно продать безналичную валюту, а зачисленные деньги пойдут на счет в гривне.

По состоянию на 13 июля НБУ установил официальный курс на уровне 27,29 грн/1$. Курс доллара незначительно снизился в сравнении с предыдущим днем.

Источник: НБУ

Фото: Pexels

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка