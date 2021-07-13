Национальный банк Украины установил курс валют на 13 июля. Курс евро и американского доллара просел по отношению к гривне.

На вторник НБУ установил курс 27,29 грн/1$.

Цена на евро за день упала на семь копеек и составляет 32,34 грн/1€.

Кроме этого, по отношению к гривне снизился курс польского злотого и российского рубля.

Курс валют в Украине от НБУ на 13.07:

$1 – 27,29 грн;

€1 – 32,34 грн;

1 польский злотый – 7,10 грн;

10 российских рублей – 3,65 грн.

Как прогнозирует кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский, в июле гривна в основном будет в пределах 27,0-27,5/1$.

Серьезных колебаний курса валют во втором месяце лета ожидать не стоит, так как обычно во время сезона отпусков гривна укрепляется.