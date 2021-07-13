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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Максим Зайченко |

Доллар и евро незначительно подешевели: курс валют на 13 июля

Доллар

Национальный банк Украины установил курс валют на 13 июля. Курс евро и американского доллара просел по отношению к гривне.

На вторник НБУ установил курс 27,29 грн/1$.

Цена на евро за день упала на семь копеек и составляет 32,34 грн/1€.

Кроме этого, по отношению к гривне снизился курс польского злотого и российского рубля.

Курс валют в Украине от НБУ на 13.07:

  • $1 – 27,29 грн;
  • €1 – 32,34 грн;
  • 1 польский злотый – 7,10 грн;
  • 10 российских рублей – 3,65 грн.

Как прогнозирует кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский, в июле гривна в основном будет в пределах 27,0-27,5/1$.

Серьезных колебаний курса валют во втором месяце лета ожидать не стоит, так как обычно во время сезона отпусков гривна укрепляется.

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