Национальный банк Украины установил курс валют на 13 июля. Курс евро и американского доллара просел по отношению к гривне.
На вторник НБУ установил курс 27,29 грн/1$.
Цена на евро за день упала на семь копеек и составляет 32,34 грн/1€.
Кроме этого, по отношению к гривне снизился курс польского злотого и российского рубля.
Курс валют в Украине от НБУ на 13.07:
- $1 – 27,29 грн;
- €1 – 32,34 грн;
- 1 польский злотый – 7,10 грн;
- 10 российских рублей – 3,65 грн.
Как прогнозирует кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский, в июле гривна в основном будет в пределах 27,0-27,5/1$.
Серьезных колебаний курса валют во втором месяце лета ожидать не стоит, так как обычно во время сезона отпусков гривна укрепляется.