Національний банк України ввів нові правила покупки доларів. Набрали чинності нові зміни щодо купівлі валюти за безготівковим розрахунком.
Відповідні зміни вносяться постановою НБУ № 62 від 29 червня 2021 року.
Що змінилося:
- Долари тепер можна купувати за безготівковим розрахунком.
- Під час купівлі іноземної валюти з собою необов’язково мати еквівалент у гривні – можна оплатити суму з банківської карти.
- Нацбанк дозволив українцям купувати закордонні акції через українського брокера, але з лімітом – €200 тис. на рік.
- Можна продати безготівкову валюту, а зараховані гроші підуть на рахунок в гривні.
Станом на 13 липня НБУ встановив офіційний курс на рівні 27,29 грн/1$. Курс долара незначно знизився у порівнянні з попереднім днем.