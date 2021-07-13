Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Максим Зайченко |

Нацбанк змінив правила покупки доларів

долари

Національний банк України ввів нові правила покупки доларів. Набрали чинності нові зміни щодо купівлі валюти за безготівковим розрахунком.

Відповідні зміни вносяться постановою НБУ № 62 від 29 червня 2021 року.

Що змінилося:

  • Долари тепер можна купувати за безготівковим розрахунком.
  • Під час купівлі іноземної валюти з собою необов’язково мати еквівалент у гривні – можна оплатити суму з банківської карти.
  • Нацбанк дозволив українцям купувати закордонні акції через українського брокера, але з лімітом – €200 тис. на рік.
  • Можна продати безготівкову валюту, а зараховані гроші підуть на рахунок в гривні.

Станом на 13 липня НБУ встановив офіційний курс на рівні 27,29 грн/1$. Курс долара незначно знизився у порівнянні з попереднім днем. 

Джерело: НБУ

Фото: Pexels

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка