Національний банк України ввів нові правила покупки доларів. Набрали чинності нові зміни щодо купівлі валюти за безготівковим розрахунком.

Відповідні зміни вносяться постановою НБУ № 62 від 29 червня 2021 року.

Долари тепер можна купувати за безготівковим розрахунком.

Під час купівлі іноземної валюти з собою необов’язково мати еквівалент у гривні – можна оплатити суму з банківської карти.

Нацбанк дозволив українцям купувати закордонні акції через українського брокера, але з лімітом – €200 тис. на рік.