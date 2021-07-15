Парламент 15 июля принял во втором чтении законопроект №4303 о стимулировании развития цифровой экономики в Украине. Документ предусматривает специальный режим налогообложения для резидентов Дія City.

За закон проголосовали 262 народных избранника.

Согласно документу, в Дія City вводится особая форма найма специалистов (гиг-контракт). Предполагается, что она будет сочетать социальные гарантии для работников и гибкость гражданско-правовых отношений. При этом наем ФОПов и работников по трудовому договору не запрещается.

— Правовой режим Дія City устанавливается на неограниченный срок, но не менее чем на 25 лет со дня внесения в реестр Дія City записи о первом резиденте Дія City, — говорится в законе.

Получение статуса резидента Дія City будет добровольным. Для этого юридическое лицо должно обратиться в уполномоченный орган с соответствующим заявлением.

Статус резидента могут получить только юрлица, зарегистрированные в Украине. Но местонахождение и место осуществления деятельности не имеет значения. Кандидат в резиденты должен отвечать следующим требованиям:

Быть занятым в одном или нескольких видах деятельности в сфере IT-технологий;

Сотрудники и гиг-специалисты должны получать за месяц не менее 1200 евро вознаграждения;

У резидента должны работать не менее девяти человек по итогам каждого месяца.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что специальный правовой режим Дія City поможет увеличить доходы от IT с $6 млрд до $16,5 млрд к 2025 году.