Парламент 15 липня ухвалила у другому читанні законопроект №4303 про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні. Документ передбачає спеціальний режим оподаткування для резидентів Дія City.

За закон проголосували 262 народних обранця.

Згідно з документом, в Дія City вводиться особлива форма найму фахівців (гіг-контракт). Передбачається, що вона буде поєднувати соціальні гарантії для працівників і гнучкість цивільно-правових відносин. Водночас найм ФОПів і працівників за трудовим договором не забороняється.

– Правовий режим Дія City встановлюється на необмежений термін, але не менше ніж на 25 років з дня внесення до реєстру Дія City запису про першого резидента Дія City, – йдеться в законі.

Отримання статусу резидента Дія City буде добровільним. Для цього юридична особа повинна звернутися до уповноваженого органу з відповідною заявою.

Статус резидента можуть отримати тільки юридичні особи, зареєстровані в Україні. Але місцеперебування та місце здійснення діяльності не має значення. Кандидат у резиденти повинен відповідати наступним вимогам:

Бути зайнятим в одному або декількох видах діяльності у сфері IT-технологій;

Співробітники та гіг-фахівці повинні отримувати за місяць не менше 1200 євро винагороди;

У резидента повинні працювати не менше дев’яти осіб за підсумками кожного місяця.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що спеціальний правовий режим Дія City допоможе збільшити доходи від IT з $6 млрд до $16,5 млрд до 2025 року.