В Украине в ближайшее время появится новая монета номиналом пять гривен, которая будет называться Маяки Украины. Ее введут в обращение с 22 июля 2021 года.

Как сообщают в Национальном банке Украины, памятная монета Маяки Украины весом 16,54 г посвящена средствам навигационного оборудования.

— В Украине, которая расположена на пересечении торговых путей Восточной Европы и Средиземноморского бассейна и имеет более 2 500 км морского побережья, насчитываются десятки маяков, каждый из которых имеет собственное имя, историю и форму. Маяки не только выполняют функцию обеспечения судоходства, а также являются достоянием национального культурного наследия Украины, — описывают новую монету в НБУ.

На аверсе 5-гривневой монеты вверху размещен малый Государственный Герб Украины, а также надписи Украина (под гербом) и 2021 (справа от герба). В центральной части — композиция: на фоне стилизованных волн — часть карты Украины, на береговой линии которой точками обозначены маяки. Кроме этого, показаны номинал монеты (внизу на зеркальном фоне) и логотип Банкнотно-монетного двора НБУ (справа от карты).

На реверсе монеты изображение розы ветров, что символизирует правильный выбор пути и счастливое его завершение, а также маяки и их названия: Станислав-Аджигольский задний (вверху слева), Змеиный (слева), Евпаторийский (внизу слева), Меганомський (внизу), Ильинский (внизу справа), Бирючий (справа); вверху — чайки и надпись Маяки Украины.