К 2025 году НБУ планирует запустить в оборот цифровую гривну, а также снизить на треть соотношение наличности в ВВП с 12,3% до 7,5%.

Такую цель Нацбанк поставил в рамках 12 стратегических целей по трем направлениям.

Также в направлении цифровые финансы как драйвер цифровизации экономики планируется создать платформу инновационных финансовых решений.

К 2025 году Национальный банк Украины хочет существенно увеличить количество устройств для приема электронных средств до 15 шт на 1 тыс. человек. По состоянию на 2020 год этот показатель составил 9 устройств на 1 тыс. человек.

Кроме этого Нацбанк планирует, что около половины малых и средних предприятий будут принимать безналичные платежи, по состоянию на 2019 этот показатель составлял лишь 38%.

Стратегия также предусматривает повышение уровня финансовой грамотности населения, что должно привести к увеличению количества открытых счетов у взрослого населения до 80%.

В рамках стратегии по киберзащиты Нацбанк планирует увеличить количество финансовых учреждений, которые подключены к Центру киберзащиты до 150.

Комиссия за безналичные расчеты

Национальный банк Украины подписал меморандум с платежными системами Visa и Mastercard. Теперь украинские банки снизят свою комиссию за безналичные расчеты.

Подробнее о снижении комиссии за безналичные расчеты читайте на Фактах ICTV.