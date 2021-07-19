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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Максим Зайченко |

В Україні випустять нову п’ятигривневу монету з Кримом

В Україні випустять нову п’ятигривневу монету з Кримом

В Україні найближчим часом з’явиться нова монета номіналом п’ять гривень, яка називатиметься Маяки України. Її введуть в обіг з 22 липня 2021 року.

Як повідомляють в Національному банку України, пам’ятна монета Маяки України вагою 16,54 г присвячена засобам навігаційного обладнання.

– В Україні, яка розташована на перетині торгових шляхів Східної Європи та Середземноморського басейну і має понад 2 500 км морського узбережжя, нараховуються десятки маяків, кожен з яких має власне ім’я, історію і форму. Маяки не тільки виконують функцію забезпечення судноплавства, а також є надбанням національної культурної спадщини України, – описують нову монету в НБУ.

На аверсі 5-гривневої монети вгорі розміщено малий Державний Герб України, а також написи Україна (під гербом) і 2021 (праворуч від герба). У центральній частині – композиція: на тлі стилізованих хвиль – частина карти України, на береговій лінії якої точками позначені маяки. Крім цього, показаний номінал монети (внизу на дзеркальному тлі) і логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (праворуч від карти).

На реверсі монети зображення троянди вітрів, що символізує правильний вибір шляху і щасливе його завершення, а також маяки і їх назви: Станіслав-Аджигольський задній (угорі ліворуч), Зміїний (зліва), Євпаторійський (внизу зліва), Меганомський (внизу), Іллінський (внизу праворуч), Бирючий (праворуч); вгорі – чайки та напис Маяки України.

маяки
маяки2
Banner_Lighthouses_Ukraine_2021
маяки
маяки2
Banner_Lighthouses_Ukraine_2021
В Україні випустять нову п’ятигривневу монету з Кримом / 3 фотографии

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Джерело: НБУ

Фото: Dreamstime

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