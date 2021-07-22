Нацбанк повысил учетную ставку и прогнозирует ее дальнейший рост

Национальный банк Украины решил повысить учетную ставку до 8%. Соответствующее решение объяснили тем, что это необходимо для возвращения инфляции к цели 5% в 2022 году и удержания под контролем инфляционных ожиданий.

— В первом полугодии 2021 года инфляция ожидаемо вышла за пределы целевого диапазона 5% ± 1 процентный пункт. Но отклонение было больше, чем предполагалось, из-за действия как временных, так и фундаментальных факторов, — объяснили в НБУ.

Кроме того, в Нацбанке прогнозируют дальнейшее повышение учетной ставки до 8,5% и сохранения ее на этом уровне до второго квартала 2022 года, то есть до апреля-июня, пока уровень инфляции не вернется к показателю 5%.

В случае реализации дополнительных проинфляционных рисков НБУ готов и дальше применять монетарные инструменты для возвращения инфляции к ожидаемому показателю.

В июне этого года Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 7,5% годовых. Но тогда в НБУ предупредили, что готовы ее повышать, если существенное усиление фундаментального инфляционного давления и ухудшение ожиданий будут представлять угрозу для достижения уровня инфляции 5% в 2022 году.

Но регулятор прогнозирует, что она начнет замедляться уже в IV квартале 2021, то есть осенью.