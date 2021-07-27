Национальный банк Украины укрепил курс гривны на одну копейку к доллару и евро по состоянию на вторник, 27 июля.

Официальные курсы американской и европейской валют продолжают снижаться после незначительного роста накануне.

Так, доллар подешевел на несколько копеек и стоит 26,98 грн/1 $. Ранее курс американской валюты составлял 27,04 грн. Цена на евро по состоянию на 26 июля установлена на уровне 31,80 грн/1 €. Накануне курс составлял 31,84 грн.

Курс польского злотого снизился на четыре копейки, а российского рубля — на две копейки.

Курс валют в Украине от НБУ на 27 июля

$1 — 26,98 грн;

€1 — 31,80 грн;

1 польский злотый — 6,92 грн;

10 российских рублей — 3,65 грн.

Согласно прогнозу Кабмина, курс валют в Украине в течение трех лет может немного увеличиться. Так, доллар будет держаться в диапазоне от 28 до 29 грн за единицу.

По плану, инфляция снизится до 6,2% в 2020 году, а в следующем — до 5%, отметил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, государственный долг планируют уменьшить — до менее 50% ВВП. Такой шаг будет способствовать тому, что больше средств будут тратить на медицинскую, образовательную и оборонную сферу.