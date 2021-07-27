Національний банк України зміцнив курс гривні на одну копійку щодо долара та євро станом на вівторок, 27 липня.

Офіційні курси американської та європейської валют продовжують знижуватися після незначного зростання напередодні.

Так, долар здешевшав на декілька копійок та коштує 26,98 грн/1$. Раніше курс американської валюти був 27,04 грн. Ціну на євро станом на 26 липня встановлено на рівні 31,80 грн/1€. Напередодні курс складав 31,84 грн.

Курс польського злотого знизився на чотири копійки, а російського рубля – на дві копійки.

Курс валют в Україні від НБУ на 27 липня

$1 – 26,98 грн;

€1 – 31,80 грн;

1 польський злотий – 6,92 грн;

10 російських рублів – 3,65 грн.

Згідно з прогнозом Кабміну, курс валют в Україні протягом трьох років може трохи зрости. Так, долар триматиметься у діапазоні від 28 до 29 грн за одиницю.

За планом, інфляція знизиться до 6,2% у 2020 році, а у наступному – до 5%, зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, державний борг планують зменшити – до менш ніж 50% ВВП. Такий крок сприятиме тому, що більше коштів витрачатимуть на медичну, освітню та оборонну сферу.