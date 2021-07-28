Курс валют НБУ на 22 июля 2021 в Украине

На вторник, 28 июля, Национальный банк Украины продолжил укреплять курс гривны по отношению к доллару и евро.

В частности, доллар за сутки подешевел на 8 копеек и стоит теперь 26,90 грн/1$.

Подробнее о том, какой курс валют установлен на 28 июля, читайте в материале Фактов ICTV.

Евро подешевел на 3 копейки. Его цена установлена на уровне 31,78грн/1€.

Цена польского злотого осталась на прежнем уровне – 6,92, как и российского рубля – 3,65.

Курс валют в Украине от НБУ на 28 июля

$1 — 26,90 грн;

€1 — 31,78 грн;

1 польский злотый — 6,92 грн;

10 российских рублей — 3,65 грн.

Кабинет министров ранее сообщил, что курс валют в Украине в течение ближайших трех лет не сильно будет колебаться.

Согласно прогнозу, доллар будет стоить от 28 до 29 грн за единицу.

По мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, в 2023 году Украина сможет выйти на показатель роста экономики в 5%.