Курс валют НБУ на 22 июля 2021 в Украине

На вторник, 28 июля, Национальный банк Украины продолжил укреплять курс гривны по отношению к доллару и евро.
В частности, доллар за сутки подешевел на 8 копеек и стоит теперь 26,90 грн/1$.
Подробнее о том, какой курс валют установлен на 28 июля, читайте в материале Фактов ICTV.
Евро подешевел на 3 копейки. Его цена установлена на уровне 31,78грн/1€.
Цена польского злотого осталась на прежнем уровне – 6,92, как и российского рубля – 3,65.
Курс валют в Украине от НБУ на 28 июля
- $1 — 26,90 грн;
- €1 — 31,78 грн;
- 1 польский злотый — 6,92 грн;
- 10 российских рублей — 3,65 грн.
Кабинет министров ранее сообщил, что курс валют в Украине в течение ближайших трех лет не сильно будет колебаться.
Согласно прогнозу, доллар будет стоить от 28 до 29 грн за единицу.
По мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, в 2023 году Украина сможет выйти на показатель роста экономики в 5%.