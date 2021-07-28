Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Дмитро Кудрявцев |

Доллар и евро продолжают дешеветь: курс валют на 28 июля

курс валют

На вторник, 28 июля, Национальный банк Украины продолжил укреплять курс гривны по отношению к доллару и евро.

В частности, доллар за сутки подешевел на 8 копеек и стоит теперь 26,90 грн/1$.

Подробнее о том, какой курс валют установлен на 28 июля, читайте в материале Фактов ICTV.

Евро подешевел на 3 копейки. Его цена установлена на уровне 31,78грн/1€.

Цена польского злотого осталась на прежнем уровне – 6,92, как и российского рубля – 3,65.

Курс валют в Украине от НБУ на 28 июля

  • $1 — 26,90 грн;
  • €1 — 31,78 грн;
  • 1 польский злотый — 6,92 грн;
  • 10 российских рублей — 3,65 грн.

Курс валют НБУ на 22 июля 2021 в Украине

Кабинет министров ранее сообщил, что курс валют в Украине в течение ближайших трех лет не сильно будет колебаться.

Согласно прогнозу, доллар будет стоить от 28 до 29 грн за единицу.

По мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, в 2023 году Украина сможет выйти на показатель роста экономики в 5%.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка