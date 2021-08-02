Главная выгода резидентства в Дия Сити — это легальная налоговая экономия — Смердов

Партнер компании Crowe Mikhailenko Виталий Смердов в своей колонке на Forbes назвал налоговую экономию главной выгодой резиденства в Дия Сити.

По мнению эксперта, внештатного консультанта Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, согласно условиям Дия Сити в Украине будет либеральный налоговый режим для IT-компаний.

Он говорит, что сейчас для размещения компаний из IT-сферы часто выбирают Венгрию из-за либеральной ставки корпоративного налога в размере 9%, или же Мальту, которая позволяет добиться эффективной ставки по налогу на прибыль в размере 5%.

С введением Дия Сити в Украине также будут привлекательные налоговые условия.

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Смердов пишет, что речь идет о НДФЛ на зарплату работников и вознаграждении ГИГ-контрактеров компании-резидента Дия Сити в размере 5% вместо стандартных 18%.

ЕСВ на зарплату сотрудников и вознаграждении ГИГ-контрактеров резидента Дия Сити — 22%, которые применяются к минимальной заработной плате (а не к фактическому размеру выплат).

И также о возможности платить ННВК по ставке 9% вместо налога на прибыль 18%.

Эксперт отмечает, что для IT-отрасли возможность такого выбора в пользу уплаты налога на прибыль была ключевой.

— Главная выгода резидентства в Дия Сити – это легальная налоговая экономия. Но есть критерии отбора и важные нюансы, которые должна учесть компания, которая хочет стать резидентом Дия Сити, — пишет Смердов.

По его мнению, критерии для присоединения к спецрежиму являются простыми, но, в то же время, строгими, он также утверждает, что компаниям в Украине не стоит ожидать проблем с присоединением к режиму Дия Сити.

Смердов также отмечает, что Дия Сити смогут использовать как уже существующие компании, так и только что созданные.

Дия Сити — это специальный правовой режим для IT-индустрии, который поможет уменьшить налоговую нагрузку на IT-компании, а также будет способствовать защите бизнеса и стимулировать приток инвестиций в Украину.

Ранее председатель EPAM Украины Юрий Антонюк назвал Дия Сити лучшим результатом сотрудничества государства и IT-отрасли.

Фото: Дия City