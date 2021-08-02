Головна вигода резидентства в Дія Сіті – це легальна податкова економія – Смердов

Партнер компанії Crowe Mikhailenko Віталій Смердов у своїй колонці на Forbes назвав податкову економію головною вигодою резидентства в Дія Сіті.

На думку експерта, позаштатного радника Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, за умовами Дія Сіті в Україні буде ліберальний податковий режим для ІТ-компаній.

Він зазначає, зараз для розміщення компаній з IT-сфери часто обирають Угорщину через ліберальну ставку корпоративного податку в розмірі 9% або Мальту, яка дозволяє добитися ефективної ставки з податку на прибуток у розмірі 5%.

Тож із введенням Дія Сіті Україна також матиме привабливі податкові умови.

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Смердов пише, що йдеться про ПДФО на зарплатню працівників і винагороду ГІГ-контрактерів компанії-резидента Дія Сіті у розмірі 5% замість стандартних 18%.

ЄСВ на зарплатню працівників і винагороду ГІГ-контрактерів резидента Дія Сіті – 22%, які застосовуються до мінімальної заробітної плати (а не до фактичного розміру виплат).

І також можливість сплачувати ПНВК за ставкою 9% замість податку на прибуток 18%.

Експерт наголошує, що для IT-галузі можливість такого вибору на користь сплати податку на прибуток була ключовою.

– Головна вигода резидентства в Дія Сіті – це легальна податкова економія. Але є критерії відбору і важливі нюанси, які має врахувати компанія, яка хоче стати резидентом Дія Сіті, – пише Смердов.

На його думку, критерії для приєднання до спецрежиму є простими, але, водночас, суворими, він також стверджує, що компаніям в Україні не варто очікувати проблем із входженням до режиму Дія Сіті.

Смердов також зазначає, що Дія Сіті зможуть використовувати як вже існуючі компанії, так і новостворені.

Дія Сіті – це спеціальний правовий режим для IT-індустрії, що допоможе зменшити податкове навантаження на ІТ-компанії, а також сприятиме захисту бізнесу та стимулюватиме надходження інвестицій в Україну.

Раніше голова EPAM Україна Юрій Антонюк назвав Дія Сіті найкращим результатом співпраці держави та ІТ-галузі.

Фото: Дія City