Курс валют НБУ на 4 августа 2021 в Украине: сколько будут стоить доллар и евро

По состоянию на утро 4 августа Национальный банк Украины обновил курс валют. Так, доллар и евро упали в цене.

Курс американской валюты упал менее чем на 1 копейку и стоит 26,84 грн /1$.

Европейская валюта подешевела на 1 копейку и стоит 31,89 грн/1€. Накануне курс был 31,90 грн.

Курс польского злотого остается почти стабильным, а вот российский рубль подешевел на 1 копейку.

Курс валют в Украине от НБУ на 04.07:

$1 — 26,84 грн;

€1 — 31,89 грн;

1 польский злотый — 7,00 грн;

10 российских рублей — 3,67 грн.

Курс доллара в Украине на три года

В начале июня премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что курс доллара в Украине на 2022-2024 годы прогнозируется в диапазоне 28-29 грн/$1. В то же время инфляция снизится до 6,2% в 2022-м, а в 2023 году — до 5%.

Кроме того, ожидается сокращение дефицита бюджета почти вдвое и возвращения его к плановым 3% с 2023-го.