Курс валют НБУ на 4 серпня 2021 в Україні: скільки коштуватимуть долар і євро

Станом на ранок 4 серпня Національний банк України оновив курс валют. Так, долар та євро впали у ціні.

Курс американської валюти впав менш ніж на 1 копійку та коштує 26,84 грн/1$.

Європейська валюта здешевшала на 1 копійку та коштує 31,89 грн/1€. Напередодні курс був 31,90 грн.

Курс польського злотого залишається майже стабільним, а от російський рубль здешевшав на 1 копійку.

Курс валют в Україні від НБУ на 04.07:

$1 – 26,84 грн;

€1 – 31,89 грн;

1 польський злотий – 7,00 грн;

10 російських рублів – 3,67 грн.

Курс долара в Україні на три роки

На початку червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що курс долара в Україні на 2022-2024 роки прогнозується у діапазоні 28-29 грн/$1. Водночас інфляція знизиться до 6,2% у 2022-му, а в 2023 році – до 5%.

Окрім того, очікується скорочення дефіциту бюджету майже удвічі та повернення його до планових 3% з 2023-го.