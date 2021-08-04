Курс валют НБУ на 4 серпня 2021 в Україні: скільки коштуватимуть долар і євро

Станом на ранок 4 серпня Національний банк України оновив курс валют. Так, долар та євро впали у ціні.
Курс американської валюти впав менш ніж на 1 копійку та коштує 26,84 грн/1$.
Європейська валюта здешевшала на 1 копійку та коштує 31,89 грн/1€. Напередодні курс був 31,90 грн.
Курс польського злотого залишається майже стабільним, а от російський рубль здешевшав на 1 копійку.
Курс валют в Україні від НБУ на 04.07:
- $1 – 26,84 грн;
- €1 – 31,89 грн;
- 1 польський злотий – 7,00 грн;
- 10 російських рублів – 3,67 грн.
Курс долара в Україні на три роки
На початку червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що курс долара в Україні на 2022-2024 роки прогнозується у діапазоні 28-29 грн/$1. Водночас інфляція знизиться до 6,2% у 2022-му, а в 2023 році – до 5%.
Окрім того, очікується скорочення дефіциту бюджету майже удвічі та повернення його до планових 3% з 2023-го.