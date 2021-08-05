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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Дмитро Кудрявцев |

Доллар и евро продолжают дорожать: курс валют в Украине на 5 августа

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На 5 августа Национальный банк Украины установил новый курс валют. Доллар и евро заметно подорожали.

Американская валюта стоит на 6 копеек больше, чем днем ранее – 26,90 грн /1$.

Евро подорожал на 5 копеек и стоит теперь 31,94 грн/1€.

Колебания после продолжительной стабильности постигли и курс польского злотого, который подорожал на три копейки. А российский рубль поднялся в цене на 1 копейку.

Курс валют в Украине от НБУ на 4 августа

  • $1 — 26,90 грн;
  • €1 — 31,94 грн;
  • 1 польский злотый — 7,03 грн;
  • 10 российских рублей — 3,68 грн.

курс на 5 серпня

Курс доллара в Украине на три года

Премьер-министр Денис Шмыгаль спрогнозировал, что в ближайшие годы курс доллара в Украине не претерпит значительных колебаний.

По его словам, в период с 2022 по 2024 год американская валюта будет стоить 28-29 грн/$1.

Глава правительства ожидает, что ВВП позволит украинцам больше тратить на такие важные сферы, как медицина, оборона и образование.

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