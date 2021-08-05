На 5 августа Национальный банк Украины установил новый курс валют. Доллар и евро заметно подорожали.
Американская валюта стоит на 6 копеек больше, чем днем ранее – 26,90 грн /1$.
Евро подорожал на 5 копеек и стоит теперь 31,94 грн/1€.
Колебания после продолжительной стабильности постигли и курс польского злотого, который подорожал на три копейки. А российский рубль поднялся в цене на 1 копейку.
Курс валют в Украине от НБУ на 4 августа
- $1 — 26,90 грн;
- €1 — 31,94 грн;
- 1 польский злотый — 7,03 грн;
- 10 российских рублей — 3,68 грн.
Курс доллара в Украине на три года
Премьер-министр Денис Шмыгаль спрогнозировал, что в ближайшие годы курс доллара в Украине не претерпит значительных колебаний.
По его словам, в период с 2022 по 2024 год американская валюта будет стоить 28-29 грн/$1.
Глава правительства ожидает, что ВВП позволит украинцам больше тратить на такие важные сферы, как медицина, оборона и образование.