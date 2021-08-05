На 5 серпня Національний банк України встановив новий курс валют. Долар та євро помітно подорожчали.
Американська валюта коштує на 6 копійок більше – 26,90 грн/1$.
Євро подорожчав на 5 копійок та коштує тепер 31,94 грн/1€.
Коливання після тривалої стабільності спіткали й курс польського злотого, який подорожчав на три копійки. А російський рубль піднявся у ціні на 1 копійку.
Курс валют в Україні від НБУ на 4 серпня
- $1 – 26,90 грн;
- €1 – 31,94 грн;
- 1 польський злотий – 7,03 грн;
- 10 російських рублів – 3,68 грн.
Курс долара в Україні на три роки
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль спрогнозував, що у найближчі роки курс долара в Україні не зазнає значних коливань.
За його словами, в період з 2022 до 2024 рік американська валюта коштуватиме 28-29 грн/$1.
Голова уряду очікує, що ВВП дозволить українцям більше витрачати на такі важливі сфери, як медицина, оборона та освіта.