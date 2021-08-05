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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Дмитро Кудрявцев |

Долар та євро продовжують дорожчати: курс валют в Україні на 5 серпня

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На 5 серпня Національний банк України встановив новий курс валют. Долар та євро помітно подорожчали.

Американська валюта коштує на 6 копійок більше – 26,90 грн/1$.

Євро подорожчав на 5 копійок та коштує тепер 31,94 грн/1€.

Коливання після тривалої стабільності спіткали й курс польського злотого, який подорожчав на три копійки. А російський рубль піднявся у ціні на 1 копійку.

Курс валют в Україні від НБУ на 4 серпня

  • $1 – 26,90 грн;
  • €1 – 31,94 грн;
  • 1 польський злотий – 7,03 грн;
  • 10 російських рублів – 3,68 грн.

курс на 5 серпня

Курс долара в Україні на три роки

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль спрогнозував, що у найближчі роки курс долара в Україні не зазнає значних коливань.

За його словами, в період з 2022 до 2024 рік американська валюта коштуватиме 28-29 грн/$1.

Голова уряду очікує, що ВВП дозволить українцям більше витрачати на такі важливі сфери, як медицина, оборона та освіта.

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