Аналитика лучше всего поможет Бюро экономической безопасности выявлять угрозы — глава ГФС

Для повышения эффективности работы правоохранительного блока и повышения уровня экономической безопасности государства необходимо внедрять принципы деятельности, основанные на аналитике и анализе данных (Intelligence Led Policing). Сейчас эта методология используется в большинстве стран ЕС, а также в США.

Об этом заявил глава Государственной фискальной службы Украины Вадим Мельник в интервью РБК-Украина.

— Intelligence Led Policing (ILP) ставит криминальный анализ в центр правоохранительной деятельности. Традиционно правоохранители работают, реагируя на инциденты, которые уже произошли. ILP является альтернативой, позволяющей события прогнозировать и опережать, и делает это именно на основе комплексного анализа больших массивов данных, — объяснил Мельник.

По его словам, применение методологии ILP поможет эффективнее использовать ресурсы Бюро экономической безопасности (БЭБ), которое должно заработать в конце сентября 2021 года.

— Главная задача будущего бюро — на стратегическом уровне определить самые большие угрозы экономике государства. А также оценить риски по степени опасности, способности им противостоять, выявить собственные слабые места, — отметил глава ГФС.

Как добавил Мельник, в итоге в бюро будут понимать, куда именно направить основные ресурсы, а также быстро и точно планировать правоохранительные меры по противодействию крупнейшим рискам.

— Таким же образом создаются профили рисков для отраслей бизнеса, организованных преступных группировок. В этом случае ILP также предоставляет руководству правоохранительных органов возможности для определения приоритетов и эффективного распределения ресурсов, — подчеркнул Мельник.

Более того, стратегический анализ больших массивов данных позволяет определять тенденции развития угроз, понимать, как они будут меняться, добавил глава ГФС.

По мнению Мельника, вооруженные прогнозами правоохранители смогут подготовиться к таким изменениям, и даже опережать негативные события.

— Если сказать проще, то в законе О Бюро экономической безопасности заложено два концептуальных аспекта. Во-первых, это аналитика, а затем следственное действие, — пояснил глава ГФС.

Мельник добавил, что аналитики будут давать рекомендации, как выявить нелегальный бизнес, его локацию, принципы работы и как его ликвидировать законодательным или силовым способом.

— Во-вторых — это уничтожение системных криминальных проявлений (центры минимизации, центры скруток по НДС), — заявил глава ГФС.

Фото: ГФС