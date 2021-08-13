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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Максим Зайченко |

Курс валют на 13 августа: доллар ослаб к гривне, а евро укрепилось

Доллары

Национальный банк Украины ослабил курс доллара к гривне, в то время как евро подорожало на одну копейку. На пятницу, 12 августа, НБУ установил курс 26,76 грн/1$.

Таким образом, по сравнению со вчерашним днем, доллар упал в цене на 4 копейки.

Цена на евро, по курсу на 13 августа, зафиксирована на 31,42 грн/1€.

По сравнению со средой, стоимость рубля несколько поднялась, а цена злотого не изменилась.

Курс валют в Украине от НБУ на 12.08:

  • $1 — 26,76 грн;
  • €1 — 31,42 грн;
  • 1 польский злотый — 6,84 грн;
  • 10 российских рублей — 3,63 грн.

Напомним, ранее отечественные финансовые эксперты сообщили, что курс доллара 2021 в Украине наиболее стабильным будет в летний период.

При этом стоимость иностранной валюты может уменьшаться и увеличиваться в диапазоне 50 копеек. В бюджете на 2021 год среднегодовой курс гривны заложен на уровне 29,1 грн за $1.

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