Національний банк України послабив курс долара до гривні, в той час як євро здорожчало на одну копійку. На п’ятницю, 12 серпня, НБУ встановив курс 26,76 грн/1$.
Таким чином, у порівнянні з вчорашнім днем, долар впав в ціні на 4 копійки.
Ціна на євро, за курсом на 13 серпня, зафіксована на 31,42 грн/1€.
У порівнянні з четвергом, вартість рубля дещо піднялася, а ціна злотого не змінилася.
Курс валют в Україні від НБУ на 12.08:
- $ 1 – 26,76 грн;
- € 1 – 31,42 грн;
- 1 польський злотий – 6,84 грн;
- 10 російських рублів – 3,63 грн.
Нагадаємо, раніше вітчизняні фінансові експерти повідомили, що курс долара у 2021 році в Україні найбільш стабільним буде в літній період.
Водночас вартість іноземної валюти може зменшуватися і збільшуватися в діапазоні 50 копійок. У бюджеті на 2021 рік середньорічний курс гривні закладений на рівні 29,1 грн за $1.