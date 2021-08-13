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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Максим Зайченко |

Курс валют на 13 серпня: долар послабшав до гривні, а євро зміцнилося

Доллары

Національний банк України послабив курс долара до гривні, в той час як євро здорожчало на одну копійку. На п’ятницю, 12 серпня, НБУ встановив курс 26,76 грн/1$.

Таким чином, у порівнянні з вчорашнім днем, долар впав в ціні на 4 копійки.

Ціна на євро, за курсом на 13 серпня, зафіксована на 31,42 грн/1€.

У порівнянні з четвергом, вартість рубля дещо піднялася, а ціна злотого не змінилася.

Курс валют в Україні від НБУ на 12.08:

  • $ 1 – 26,76 грн;
  • € 1 – 31,42 грн;
  • 1 польський злотий – 6,84 грн;
  • 10 російських рублів – 3,63 грн.

Нагадаємо, раніше вітчизняні фінансові експерти повідомили, що курс долара у 2021 році в Україні найбільш стабільним буде в літній період. 

Водночас вартість іноземної валюти може зменшуватися і збільшуватися в діапазоні 50 копійок. У бюджеті на 2021 рік середньорічний курс гривні закладений на рівні 29,1 грн за $1.

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