Національний банк України послабив курс долара до гривні, в той час як євро здорожчало на одну копійку. На п’ятницю, 12 серпня, НБУ встановив курс 26,76 грн/1$.

Таким чином, у порівнянні з вчорашнім днем, долар впав в ціні на 4 копійки.

Ціна на євро, за курсом на 13 серпня, зафіксована на 31,42 грн/1€.

У порівнянні з четвергом, вартість рубля дещо піднялася, а ціна злотого не змінилася.

Курс валют в Україні від НБУ на 12.08:

$ 1 – 26,76 грн;

€ 1 – 31,42 грн;

1 польський злотий – 6,84 грн;

10 російських рублів – 3,63 грн.

Нагадаємо, раніше вітчизняні фінансові експерти повідомили, що курс долара у 2021 році в Україні найбільш стабільним буде в літній період.

Водночас вартість іноземної валюти може зменшуватися і збільшуватися в діапазоні 50 копійок. У бюджеті на 2021 рік середньорічний курс гривні закладений на рівні 29,1 грн за $1.