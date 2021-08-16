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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Вікторія Гірко |

Цены на газ выросли: Газпром отказался бронировать дополнительный транзит через Украину

транзит газу

Российский Газпром выкупил лишь 4% от предложенной дополнительной твердой мощности прокачки газа через Украину на сентябрь.

Оператор ГТС Украины выставил на аукцион мощности до 15 млн куб. м в сутки. Из них выкупили лишь 0,65 куб. м в сутки. После итогов аукциона цена газа в Европе подскочила до $585 за тысячу куб. м. Ранее она держалась на уровне $550.

У Газпрома на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей объемом 40 млрд куб. м. Это составляет 109 млн куб. м в сутки.

В течение предыдущих месяцев Газпром регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину и никогда не заказывал дополнительную прерываемую мощность, которую предлагала Газотранспортная система Украины.

Но с начала августа Газпром резко снизил транспортировку газа по газопроводу Ямал-Европа, который забронированный у него до конца сентября.

Между тем цены на газ в Европе бьют многолетние рекорды. Так, в конце июля спотовая цена газа в Европе на хабе TTF выросла до $484 за тыс. Куб. м. А сентябрьский фьючерс вообще превысил отметку в $500 за 1 тыс. кубов. Специалисты уже констатируют, что таких цен рынок не видел как минимум 13 лет.

Все из-за того, что российский монополист Газпром сознательно ограничивает объемы поставок своего газа в европейские страны, стимулируя дефицит и рост цен.

В тот момент, когда Европа нуждается в дополнительных объемах для потребления и закачки в хранилища, он игнорирует возможности увеличения поставок, в частности — через недогруженную украинскую ГТС.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Depositphotos

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