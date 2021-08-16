Ціни на газ зросли: Газпром відмовився бронювати додатковий транзит через Україну

Російський Газпром викупив лише 4% від запропонованої додаткової твердої потужності прокачування газу через Україну на вересень.

Оператор ГТС України виставив на аукціон потужності до 15 млн куб. м на добу. З них викупили лише 0,65 млн куб. м на добу. Після підсумків аукціону ціна газу в Європі підскочила до $585 за тисячу куб. м. Раніше вона трималася на рівні $550.

У Газпрому на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей обсягом 40 млрд куб. м. Це становить 109 млн куб. м на добу.

Протягом попередніх місяців Газпром регулярно бронював додаткову тверду транзитну потужність через Україну і ніколи не замовляв додаткову потужність, що переривається, яку пропонувала Газотранспортна система України.

Але з початку серпня Газпром різко знизив транспортування газу газопроводом Ямал-Європа, який заброньований у нього до кінця вересня.

Тим часом ціни на газ у Європі б’ють багаторічні рекорди. Так, наприкінці липня спотова ціна газу в Європі на хабі TTF зросла до $484 за тис. куб. м. А вересневий ф’ючерс узагалі перевищив позначку в $500 за 1 тис. кубів. Фахівці вже констатують, що таких цін ринок не бачив щонайменше 13 років.

Все через те, що російський монополіст Газпром свідомо обмежує обсяги поставок свого газу до європейських країн, стимулюючи дефіцит та зростання цін.

Тоді, коли Європа потребує додаткових обсягів для споживання та закачування в сховища, він ігнорує можливості збільшення поставок, зокрема – через недовантажену українську ГТС.