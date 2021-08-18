Курс валют НБУ на 18 августа 2021 в Украине

Национальный банк Украины по состоянию на утро 18 августа 2021 года установил новый курс валют. Так, доллар и евро подорожали на несколько копеек по сравнению с предыдущим днем.

Курс американской валюты подорожал на три копейки и стоит 26,67 грн/1$. Накануне валюту можно было приобрести за 26,64 грн.

Евро на две копейки подорожал и стоит теперь 31,38грн/1€. Во вторник курс был 31,36 грн.

Курс польского злотого подешевел на одну копейку, а вот российский рубль укрепился.

Курс валют в Украине от НБУ на 18 августа:

$1 — 26,67 грн;

€1 — 31,38 грн;

1 польский злотый — 6,87 грн;

10 российских рублей — 3,63 грн.

В начале июня премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что курс доллара в Украине на 2022-2024 годы прогнозируется в диапазоне 28-29 грн/$1. В то же время инфляция снизится до 6,2% в 2022-м, а в 2023 году — до 5%.

Кроме того, ожидается сокращение дефицита бюджета почти вдвое и возвращения его к плановым 3% с 2023-го.