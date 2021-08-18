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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Анастасія Рогожінська |

Долар та євро здорожчали: курс валют в Україні на 18 серпня

Долар та євро здорожчали: курс валют в Україні на 18 серпня

Національний банк України станом на ранок 18 серпня 2021 року встановив новий курс валют. Так, долар та євро здорожчали на декілька копійок в порівнянні з попереднім днем.

Курс американської валюти здорожчав на три копійки та коштує 26,67 грн/1$. Напередодні валюту можна було придбати за 26,64 грн.

Євро на дві копійки здорожчав і коштує наразі 31,38грн/1€. У вівторок курс був 31,36 грн.

Курс польського злотого здешевшав на одну копійку, а от російський рубль зміцнився.

Курс валют в Україні від НБУ на 18 серпня:

  • $1 – 26,67 грн;
  • €1 – 31,38 грн;
  • 1 польський злотий – 6,87 грн;
  • 10 російських рублів – 3,63 грн.

Курс валют НБУ на 18 серпня 2021 в Україні

На початку червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що курс долара в Україні на 2022-2024 роки прогнозується у діапазоні 28-29 грн/$1. Водночас інфляція знизиться до 6,2% у 2022-му, а в 2023 році – до 5%.

Окрім того, очікується скорочення дефіциту бюджету майже удвічі та повернення його до планових 3% з 2023-го.

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