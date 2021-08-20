20 августа Национальный банк Украины установил новый курс доллара, укрепив позиции американской валюты. Однако стоимость евро уменьшилась, сегодня его можно приобрести дешевле, чем вчера.

19 августа курс валют в Украине был другим. Цены на американский доллар и европейскую валюту колеблются на уровне около 26-31 грн за единицу.

По состоянию на 20 августа, доллар стоит на 1 копейку дороже — 26,65 грн/1$. 19 августа курс валюты составлял 26,64 грн за единицу.

Однако цена на евро уменьшилась. Сегодня европейскую валюту можно приобрести по курсу 31,17 грн/€1. 19 августа евро стоило 31,24 грн — на 6 копеек больше.

Курс валют в Украине от НБУ на 20 августа

$1 — 26,6504 грн;

€1 — 31,169 грн;

1 польский злотый — 6,8007 грн;

10 российских рублей — 3,5951 грн.

Кабинет министр утвердил прогноз курса валют в Украине до 2024 года. Согласно ему, стоимость доллара составит около 28-29 грн/$ 1. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в таком случае инфляция снизится до 6,2% в 2022 году, а в следующем — до 5%.

Кроме того, по плану уменьшится госдолг до менее 50% ВВП. Это даст возможность правительству Украины тратить больше средств на необходимые сферы — медицину, оборону и образование.