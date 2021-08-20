Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Юлія Захарченко |

Стоимость доллара увеличилась, евро ослабил позиции: курс валют в Украине на 20 августа

Стоимость доллара увеличилась, евро ослабил позиции: курс валют в Украине на 20 августа

20 августа Национальный банк Украины установил новый курс доллара, укрепив позиции американской валюты. Однако стоимость евро уменьшилась, сегодня его можно приобрести дешевле, чем вчера.

19 августа курс валют в Украине был другим. Цены на американский доллар и европейскую валюту колеблются на уровне около 26-31 грн за единицу.

По состоянию на 20 августа, доллар стоит на 1 копейку дороже — 26,65 грн/1$. 19 августа курс валюты составлял 26,64 грн за единицу.

Однако цена на евро уменьшилась. Сегодня европейскую валюту можно приобрести по курсу 31,17 грн/€1. 19 августа евро стоило 31,24 грн — на 6 копеек больше.

Курс валют в Украине от НБУ на 20 августа

  • $1 — 26,6504 грн;
  • €1 — 31,169 грн;
  • 1 польский злотый — 6,8007 грн;
  • 10 российских рублей — 3,5951 грн.

Кабинет министр утвердил прогноз курса валют в Украине до 2024 года. Согласно ему, стоимость доллара составит около 28-29 грн/$ 1. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в таком случае инфляция снизится до 6,2% в 2022 году, а в следующем — до 5%.

Кроме того, по плану уменьшится госдолг до менее 50% ВВП. Это даст возможность правительству Украины тратить больше средств на необходимые сферы — медицину, оборону и образование.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка