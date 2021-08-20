20 серпня Національний банк України встановив новий курс долара, зміцнивши позиції американської валюти. Проте вартість євро зменшилася, сьогодні його можна придбати дешевше, ніж вчора.

19 серпня курс валют в Україні був іншим. Ціни на американський долар та європейську валюту коливаються на рівні близько 26-31 грн за одиницю.

Станом на 20 серпня, долар коштує на 1 копійку дорожче – 26,65 грн/1$. 19 серпня курс валюти становив 26,64 грн за одиницю.

Проте ціна на євро зменшилася. Сьогодні європейську валюту можна придбати за курсом 31,17 грн/€1. 19 серпня євро коштувало 31,24 грн – на 6 копійок більше.

Курс валют в Україні від НБУ на 20 серпня

$1 – 26,6504 грн;

€1 – 31,169 грн;

1 польський злотий – 6,8007 грн;

10 російських рублів – 3,5951 грн.

Кабінет міністр затвердив прогноз курсу валют в Україні до 2024 року. Згідно з ним, вартість долара становитиме близько 28-29 грн/$1. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, у такому разі інфляція знизиться до 6,2% у 2022 році, а у наступному – до 5%.

Крім того, за планом зменшиться держборг до менш ніж 50% ВВП. Це дасть можливість уряду України витрачати більше коштів на необхідні сфери – медицину, оборону та освіту.