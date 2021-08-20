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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Юлія Захарченко |

Вартість долара збільшилася, євро послабив позиції: курс валют в Україні на 20 серпня

Вартість долара збільшилася, євро послабив позиції: курс валют в Україні на 20 серпня

20 серпня Національний банк України встановив новий курс долара, зміцнивши позиції американської валюти. Проте вартість євро зменшилася, сьогодні його можна придбати дешевше, ніж вчора.

19 серпня курс валют в Україні був іншим. Ціни на американський долар та європейську валюту коливаються на рівні близько 26-31 грн за одиницю.

Станом на 20 серпня, долар коштує на 1 копійку дорожче – 26,65 грн/1$. 19 серпня курс валюти становив 26,64 грн за одиницю.

Проте ціна на євро зменшилася. Сьогодні європейську валюту можна придбати за курсом 31,17 грн/€1. 19 серпня євро коштувало 31,24 грн – на 6 копійок більше.

Курс валют в Україні від НБУ на 20 серпня

  • $1 – 26,6504 грн;
  • €1 – 31,169 грн;
  • 1 польський злотий – 6,8007 грн;
  • 10 російських рублів – 3,5951 грн.

Кабінет міністр затвердив прогноз курсу валют в Україні до 2024 року. Згідно з ним, вартість долара становитиме близько 28-29 грн/$1. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, у такому разі інфляція знизиться до 6,2% у 2022 році, а у наступному – до 5%.

Крім того, за планом зменшиться держборг до менш ніж 50% ВВП. Це дасть можливість уряду України витрачати більше коштів на необхідні сфери – медицину, оборону та освіту.

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