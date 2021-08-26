Курс доллара к гривне по состоянию на 26 августа продолжил расти. А вот евро еще более значительно прибавило в цене.

Так, цена за $1 сегодня составляет 26,70 грн, что на 3 копейки больше, чем днем ранее.

Евро подорожал аж на 22 копейки — с 31,12 грн/1€ до 31,34 грн/1€. Кроме этого, также прибавили в цене российский рубль и польский злотый по сравнению со средой, 25 августа.

Курс валют в Украине от НБУ на 26.08:

$1 — 26,67 грн;

€1 — 31,12 грн;

1 польский злотый — 6,84 грн;

10 российских рублей — 3,61 грн.

Что будет с курсом валют в Украине в сентябре

Экономисты прогнозируют, что в конце сентября цена национальной валюты будет снижаться. Причиной этого станут погашение значительных иностранных займов и закупка природного газа к отопительному сезону.

Также значительно увеличатся расходы иностранной валюты из-за того, что цены на природный газ по сравнению с августом 2020 года выросли в четыре раза.

Каким будет курс доллара в Украине в сентябре — читайте в нашем материале.