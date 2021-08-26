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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Максим Зайченко |

Євро значно додав у ціні: курс валют на 26 серпня

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Курс долара до гривні станом на 26 серпня продовжив зростати. А от євро значно більше додало в ціні. 

Так, ціна за $1 сьогодні становить 26,70 грн, що на 3 копійки більше, ніж за день до цього.

Євро здорожчав аж на 22 копійки – з 31,12 грн/1€ до 31,34 грн/1€. Крім цього, також додали в ціні російський рубль і польський злотий у порівнянні з середою, 25 серпня. 

Курс валют в Україні від НБУ на 26.08:

  • $1 – 26,67 грн;
  • €1 – 31,12 грн;
  • 1 польський злотий – 6,84 грн;
  • 10 російських рублів – 3,61 грн.

Що буде з курсом валют в Україні у вересні

Економісти прогнозують, що наприкінці вересня ціна національної валюти буде знижуватися. Причиною цього стануть погашення значних іноземних позик і закупівля природного газу до опалювального сезону.

Також значно збільшаться витрати іноземної валюти через те, що ціни на природний газ в порівнянні з серпнем 2020 року зросли в чотири рази.

Яким буде курс долара в Україні у вересні – читайте в нашому матеріалі.

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