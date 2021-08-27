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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Богданова |

Доллар и евро продолжают расти: курс валют в Украине 27 августа

гроші, деньги

Курс валют в Украине обновился — доллар и евро подорожали. По состоянию на пятницу, 27 августа, Национальный банк Украины (НБУ) установил курс доллара на уровне 26,77 грн за единицу. Это на 7 коп дороже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс евро в Украине по состоянию на 27 августа составляет 31,51 грн. В четверг валюта стоила на 17 коп дешевле.

Также на 4 коп выросла стоимость польского злотого — сейчас он стоит 6,88 грн. А вот курс российского рубля остался неизменным — на уровне 3,61 грн за 10 руб.

Курс валют в Украине от НБУ на 27 августа:

  • $1 — 26,77 грн;
  • €1 — 31,51 грн;
  • 1 польский злотый — 6,88 грн;
  • 10 российских рублей — 3,61 грн.

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Каким будет курс доллара в Украине в сентябре

По прогнозу эксперта Александра Хмелевского, в конце августа в Украине усилится девальвация гривны. В сентябре курс доллара ожидается на уровне 28 грн за единицу.

Как отметил Хмелевский, рост курса доллара произойдет из-за погашения иностранных кредитов и закупки газа к новому отопительному сезону.

Подробнее, каким будет курс доллара в Украине в сентябре и что будет влиять на его стоимость — в материале.

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