Курс валют в Україні оновився – долар та євро здорожчали. Станом на п’ятницю, 27 серпня, Національний банк України (НБУ) встановив курс долара на рівні 26,77 грн за одиницю. Це на 7 коп дорожче, порівняно з попереднім банківським днем.

Курс євро в Україні станом на 27 серпня становить 31,51 грн. У четвер валюта коштувала на 17 коп дешевше.

Також на 4 коп зросла вартість польського злотого – зараз він коштує 6,88 грн. А ось курс російського рубля залишився незмінним – на рівні 3,61 грн за 10 руб.

Курс валют в Україні від НБУ на 27 серпня:

$1 – 26,77 грн;

€1 – 31,51 грн;

1 польський злотий – 6,88 грн;

10 російських рублів – 3,61 грн.

Яким буде курс долара в Україні у вересні

За прогнозом експерта Олександра Хмелевського, наприкінці серпня в Україні посилиться девальвація гривні. У вересні курс долара очікується на рівні 28 грн за одиницю.

Як зазначив Хмелевський, зростання курсу долара відбудеться через погашення іноземних кредитів та закупівлі газу до нового опалювального сезону.

Детальніше про курс долара в Україні у вересні та які чинники впливатимуть на його вартість – у матеріалі.