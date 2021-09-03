ПриватБанк объявил о временной приостановке работы сервисов и всех банкоматов и терминалов. Нельзя будет осуществить транзакции и в онлайн-формате.

Дело в том, что банк будет заниматься оптимизацией процессов. Продлится это с 1.00 до 6.00 4 сентября.

Что именно не будет работать:

банкоматы, терминалы и POS-терминалы;

транзакции по картам;

интернет-банкинг Приват24;

сервис онлайн-верификации LiqPay.

Администрация ПриватБанка просит прощение за временные неудобства и предлагает клиентам, которым нужны средства наличными, позаботиться об этом заранее.

В начале августа пользователи банка начали жаловаться на проблемы с выдачей наличных. Средства списывались с карточек, но банкомат их не выдавал.

Позже в компании объяснили, что массовых сбоев не было, а отдельные банкоматы могли не работать по разным причинам, в частности, из-за отключения электроэнергии. Если деньги не вернулись автоматически, пресс-служба советует обратиться на горячую линию.