ПриватБанк объявил о временной приостановке работы сервисов и всех банкоматов и терминалов. Нельзя будет осуществить транзакции и в онлайн-формате.
Дело в том, что банк будет заниматься оптимизацией процессов. Продлится это с 1.00 до 6.00 4 сентября.
Что именно не будет работать:
- банкоматы, терминалы и POS-терминалы;
- транзакции по картам;
- интернет-банкинг Приват24;
- сервис онлайн-верификации LiqPay.
Администрация ПриватБанка просит прощение за временные неудобства и предлагает клиентам, которым нужны средства наличными, позаботиться об этом заранее.
В начале августа пользователи банка начали жаловаться на проблемы с выдачей наличных. Средства списывались с карточек, но банкомат их не выдавал.
Позже в компании объяснили, что массовых сбоев не было, а отдельные банкоматы могли не работать по разным причинам, в частности, из-за отключения электроэнергии. Если деньги не вернулись автоматически, пресс-служба советует обратиться на горячую линию.