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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Богданова |

Терминалы и банкоматы ПриватБанка временно не будут работать — дата и время

Терминалы и банкоматы ПриватБанка временно не будут работать — дата и время

ПриватБанк объявил о временной приостановке работы сервисов и всех банкоматов и терминалов. Нельзя будет осуществить транзакции и в онлайн-формате.

Дело в том, что банк будет заниматься оптимизацией процессов. Продлится это с 1.00 до 6.00 4 сентября.

Что именно не будет работать:

  • банкоматы, терминалы и POS-терминалы;
  • транзакции по картам;
  • интернет-банкинг Приват24;
  • сервис онлайн-верификации LiqPay.

Администрация ПриватБанка просит прощение за временные неудобства и предлагает клиентам, которым нужны средства наличными, позаботиться об этом заранее.

В начале августа пользователи банка начали жаловаться на проблемы с выдачей наличных. Средства списывались с карточек, но банкомат их не выдавал.

Позже в компании объяснили, что массовых сбоев не было, а отдельные банкоматы могли не работать по разным причинам, в частности, из-за отключения электроэнергии. Если деньги не вернулись автоматически, пресс-служба советует обратиться на горячую линию.

Фото: Depositphotos

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