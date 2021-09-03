ПриватБанк оголосив про тимчасову зупинку роботи сервісів та усіх банкоматів та терміналів. Не можна буде здійснити транзакції й в онлайн-форматі.
Річ у тому, що банк займатиметься оптимізацією процесів. Триватиме це з 1.00 до 6.00 4 вересня.
Що саме не працюватиме:
- банкомати, термінали та POS-термінали;
- транзакції за картками;
- інтернет-банкінг Приват24
- сервіс онлайн-верифікації LiqPay.
Адміністрація ПриватБанку перепрошує за тимчасові незручності та пропонує клієнтам, яким потрібні кошти у готівці, потурбуватися про це заздалегідь.
На початку серпня користувачі банку почали скаржитися на проблеми з видачею готівки. Кошти списувалися з карток, але банкомат їх не видавав.
Пізніше у компанії пояснили, що масових збоїв не було, а окремі банкомати могли не працювати з різних причин, зокрема через вимкнення електроенергії. Якщо гроші не повернулися автоматично, прес-служба радить звернутися на гарячу лінію.