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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Богданова |

Термінали та банкомати ПриватБанку тимчасово не працюватимуть – дата і час

Термінали та банкомати ПриватБанку тимчасово не працюватимуть – дата і час

ПриватБанк оголосив про тимчасову зупинку роботи сервісів та усіх банкоматів та терміналів. Не можна буде здійснити транзакції й в онлайн-форматі.

Річ у тому, що банк займатиметься оптимізацією процесів. Триватиме це з 1.00 до 6.00 4 вересня.

Що саме не працюватиме:

  • банкомати, термінали та POS-термінали;
  • транзакції за картками;
  • інтернет-банкінг Приват24
  • сервіс онлайн-верифікації LiqPay.

Адміністрація ПриватБанку перепрошує за тимчасові незручності та пропонує клієнтам, яким потрібні кошти у готівці, потурбуватися про це заздалегідь.

На початку серпня користувачі банку почали скаржитися на проблеми з видачею готівки. Кошти списувалися з карток, але банкомат їх не видавав.

Пізніше у компанії пояснили, що масових збоїв не було, а окремі банкомати могли не працювати з різних причин, зокрема через вимкнення електроенергії. Якщо гроші не повернулися автоматично, прес-служба радить звернутися на гарячу лінію.

Фото: Depositphotos

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