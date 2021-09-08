Почему биткоин не заменит гривну: НБУ прокомментировал закон о виртуальных активах

В Нацбанке Украины считают, что принятие Верховной Радой закона о легализации криптовалют создаст прозрачный и понятный рынок виртуальных активов — с современной инфраструктурой и защищенными клиентами.

— Виртуальные активы, в том числе и те, что мы привыкли называть криптовалютой, получили определенный юридический статус, а участники рынка – право на защиту и работу в правовом поле, — подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко.

В то же время такие виртуальные активы, по его словам, не будут средством платежа, поскольку законное средство платежа в Украине — это гривна.

А технологические инновации, связанные с виртуальными активами, должны улучшить доступ к финансовым услугам, способствовать усилению конкуренции на рынке платежных услуг и привлечению инвестиций.

Шевченко сказал, что следующим шагом должны стать разработка и внедрение нормативно-правовых актов, регламентирующих детали функционирования рынка виртуальных активов и обеспечивающих защиту его участников.

— Над этим Национальный банк готов работать совместно с другими регуляторами этого рынка, — подытожил глава НБУ.

8 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о виртуальных активах, направленный на легализацию криптовалют в Украине. За соответствующий законопроект №3637 проголосовали 276 народных депутатов.

Документ должен урегулировать правовой статус виртуальных активов и способствовать детенизации рынка криптовалют.