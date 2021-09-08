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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Валентина Летяк |

Чому біткоїн не замінить гривню: НБУ прокоментував закон про віртуальні активи

біткоїн

У Нацбанку України вважають, що ухвалення Верховною Радою закону про легалізацію криптовалют створить прозорий та зрозумілий ринок віртуальних активів – із сучасною інфраструктурою та захищеними клієнтами.

– Віртуальні активи, зокрема й ті, що ми звикли називати криптовалютою, отримали визначений юридичний статус, а учасники ринку – право на захист та роботу в правовому полі, – наголосив голова НБУ Кирило Шевченко.

Водночас такі віртуальні активи, за його словами, не будуть засобом платежу, оскільки законний засіб платежу в Україні – це гривня.

А технологічні інновації, пов’язані з віртуальними активами, мають поліпшити доступ до фінансових послуг, сприяти посиленню конкуренції на ринку платіжних послуг та залученню інвестицій.

Шевченко сказав, що наступним кроком має стати розроблення та впровадження нормативно-правових актів, які регламентують деталі функціонування ринку віртуальних активів, забезпечать захист його учасників.

– Над цим Національний банк готовий працювати спільно з іншими регуляторами цього ринку, – підсумував глава НБУ.

8 вересня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому закон про віртуальні активи, спрямований на легалізацію криптовалют в Україні. За відповідний законопроект №3637 проголосували 276 народних депутатів.

Документ має врегулювати правовий статус віртуальних активів та сприяти детінізації ринку криптовалют.

Джерело: НБУ

Фото: Depositphotos

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