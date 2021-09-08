Кабмін подасть на розгляд Ради проект держбюджету-2022 15 вересня – Шмигаль

Уряд подасть на розгляд Верховної Ради проект держбюджету на 2022 рік вже 15 вересня. Про це під час засідання Кабміну повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зауважив, що вперше документ ґрунтуватиметься на середньостроковій бюджетній декларації, яка розрахована на три роки.

– Це буде збалансовний і реалістичний проект з чіткими пріоритетами, серед яких обороноздатність, розвиток медичної сфери, освіти, інфраструктура і соціальні програми, – запевнив він.

Напередодні міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що дефіцит держбюджету-2022 становитиме 3,5% ВВП, як і передбачено бюджетною декларацією на найближчі три роки.

Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки Верховна Рада ухвалила у липні цього року. Вона передбачає поступове скорочення дефіциту держбюджету із 5,5% ВВП у 2021 році до 2,7% ВВП у 2024-му.

Крім того, згідно з прогнозом, у 2022 році показники мають становити 3,5% ВВП, а в 2023 році – ще на піввідсотка нижче – 3%.

Також документ передбачає, що надходження до держбюджету в 2024 році зростуть до 1 трлн 452 млрд грн, або на 32% більше, ніж у поточному році.