Робота новоствореного Бюро економічної безпеки (БЕБ) може не розпочатися 25 вересня, як раніше планувалося.

Про це повідомив голова відомства Вадим Мельник в інтерв’ю Суспільному.

За словами чиновника, запустити БЕБ у визначені терміни не встигають.

– Ми не встигаємо. Так, певні процеси були затягнуті: не з вини Кабміну, не з вини народних депутатів… Шість місяців, які були дані на ліквідацію ДФС, я в цьому брав участь, і ці шість місяців, які були дані для початку роботи БЕБу… Вони з різних об’єктивних причин затягнулись, — зазначив Мельник.

Серед ймовірних причин такої ситуації він назвав період літніх відпусток.

Мельник наголосив, що процес ліквідації Державної фіскальної служби та утворення замість неї БЕБ – складний, оскільки вперше орган ДФС ліквідують під нуль.

– Зараз навіть проведення аудиту ДФС продовжене ще на певний термін. Просто фізично не встигають, працюють щоденно, – додав він.

Мельник пояснив, що процедура конкурсного відбору на посади в Бюро економічної безпеки триватиме щонайменше 30–35 днів. Крім того, орієнтовно 12 вересня може з’явитися Рада громадського контролю при БЕБ. Цей орган здійснюватиме контроль над Бюро та сприятиме взаємодії БЕБ із громадськими об’єднаннями.

– Виходить, що десь 12-го ми отримаємо Раду громадського контролю. Наприклад, я створюю конкурсну комісію і, наприклад, ще 30-35 днів мінімум будуть конкурси на цих 200-220 людей, 30% від центрального апарату. Напевно, я не вкладаюсь у 25 вересня, – розповів Мельник.

Він прогнозує, що запуск роботи БЕБ може відбутися наприкінці вересня – початку жовтня.

Як відомо, Бюро економічної безпеки планували запустити 25 вересня цього року. Паралельно мала припинити існування ДФС. Однак Мельник не виключає ситуацію, коли ДФС ліквідують, а БЕБ фактично не почне працювати.

Що відомо про Бюро економічної безпеки?

28 січня цього року Верховна Рада підтримала законопроект про створення Бюро економічної безпеки.

А 12 травня Кабінет міністрів підтримав постанову про створення в Україні БЕБ.

Бюро створюється замість податкової міліції. БЕБ позиціонується як державний правоохоронний орган, який займатиметься запобіганням, виявленням, припиненням, розслідуванням та розкриттям кримінальних правопорушень у сфері економіки.

Коли запрацює БЕБ, Служба безпеки України втратить повноваження з розслідування корупційних злочинів та організованої злочинної діяльності у сфері управління та економіки.

За результатами конкурсного відбору директором БЕБ став Вадим Мельник, який раніше очолював Державну фіскальну службу.

Джерело: Суспільне

Фото: ДФС