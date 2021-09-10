Курс валют НБУ на 10 сентября 2021 в Украине

По состоянию на 10 сентября курс доллара в Украине несколько снизился и составляет 26,72 грн. Евро также упал в цене на несколько копеек.

10 сентября курс евро к гривне составляет 31,62 грн вместо 31,63 накануне.

В течение суток несколько изменился курс польского злотого, сейчас польская валюта стоит на 3 копейки дешевле — 6,97 грн.

Незначительно подорожал только российский рубль, теперь 10 российских рублей эквивалентны 3,66 грн.

Курс валют в Украине от НБУ на 10 сентября 2021:

$1 — 26,72 грн;

€1 — 31,62 грн;

1 польский злотый — 6,97 грн;

10 российских рублей — 3,66 грн.

Курс валют в сентябре

В конце сентября 2021 начнется девальвация гривны, прогнозируют экономисты.

Независимый эксперт и кандидат экономических наук Александр Хмелевский считает, что в сентябре американская валюта будет стоить примерно 28 грн.

Такое колебание курса состоится из-за погашения иностранных кредитов и покупку газа к новому отопительному сезону.

Подробнее о курсе валют в Украине в сентябре читайте в материале Фактов ICTV.