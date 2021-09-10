Курс валют НБУ на 10 сентября 2021 в Украине

По состоянию на 10 сентября курс доллара в Украине несколько снизился и составляет 26,72 грн. Евро также упал в цене на несколько копеек.
10 сентября курс евро к гривне составляет 31,62 грн вместо 31,63 накануне.
В течение суток несколько изменился курс польского злотого, сейчас польская валюта стоит на 3 копейки дешевле — 6,97 грн.
Незначительно подорожал только российский рубль, теперь 10 российских рублей эквивалентны 3,66 грн.
Курс валют в Украине от НБУ на 10 сентября 2021:
- $1 — 26,72 грн;
- €1 — 31,62 грн;
- 1 польский злотый — 6,97 грн;
- 10 российских рублей — 3,66 грн.
Курс валют в сентябре
В конце сентября 2021 начнется девальвация гривны, прогнозируют экономисты.
Независимый эксперт и кандидат экономических наук Александр Хмелевский считает, что в сентябре американская валюта будет стоить примерно 28 грн.
Такое колебание курса состоится из-за погашения иностранных кредитов и покупку газа к новому отопительному сезону.
Подробнее о курсе валют в Украине в сентябре читайте в материале Фактов ICTV.