Курс валют НБУ на 10 вересня 2021 в Україні

Станом на 10 вересня курс долару в Україні дещо знизився і становить 26,72 грн. Євро також впало у ціні на декілька копійок.

10 вересня курс євро до гривні становить 31,62 грн замість 31,63 напередодні.

Протягом доби дещо змінився курс польського злотого, наразі польська валюта коштує на 3 копійки дешевше – 6,97 грн.

Незначно подорожчав лише російський рубль, тепер 10 російських рублів еквівалентні 3,66 грн.

Курс валют в Україні від НБУ на 10 вересня 2021:

$1 – 26,72 грн;

€1 – 31,62 грн;

1 польський злотий – 6,97 грн;

10 російських рублів – 3,66 грн.

Курс валют у вересні

Наприкінці вересня 2021 року почнеться девальвація гривні, прогнозують економісти.

Незалежний експерт та кандидат економічних наук Олександр Хмелевський вважає, що у вересні американська валюта коштуватиме приблизно 28 грн.

Таке коливання курсу відбудеться через погашення іноземних кредитів і купівлю газу до нового опалювального сезону.

Детальніше про курс валют в Україні у вересні читайте у матеріалі Фактів ICTV.