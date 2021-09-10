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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Вікторія Гірко |

Рада ухвалила у першому читанні закон про НБУ, необхідний для співпраці з МВФ

нацбанк

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №5852 щодо закупівлі юридичних послуг Національним банком України.

Він необхідний для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. За відповідне рішення проголосували 280 народних депутатів.

Ухвалений документ дає можливість Нацбанку проводити закупівлю юридичних послуг для представництва своїх інтересів на міжнародній арені, зокрема, для захисту прав та інтересів під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ, учасником яких є НБУ.

У пояснювальній записці до закону зазначають, що процедура закупівель послуг, яка існує наразі, досить тривала і створює певні перешкоди.

Адже загалом термін  здійснення закупівлі юридичних послуг з використанням процедури відкритих торгів з публікацією англійською мовою становить від 66 до 125 робочих днів. В середньому така процедура закупівлі проводиться за три-чотири місяці.

Крім того, є ризики визнання торгів такими, що не відбулися, через малу кількість учасників та низьку якість підготовки тендерних пропозицій.

Тому всі ці обставини призводять до того, що Національний банк не може вчасно здійснити закупівлю відповідних юридичних послуг, що позначається на якості належного захисту його інтересів за кордоном.

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Джерело: Верховна Рада

Фото: НБУ

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