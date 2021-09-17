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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Вікторія Гірко |

У держбюджеті-2022 на сектор безпеки і оборони виділять понад 300 млрд грн – Данілов

олексій данілов

У державному бюджеті на 2022 рік збільшать розмір видатків на сектор оборони і безпеки – з 5,93% до 5,95% від ВВП. Це становить 319,4 млрд грн.

Про це повідомив секретар РНЬО Олексій Данілов під час брифінгу.

– Президентом України було ухвалене рішення про збільшення обсягу фінансування сектору безпеки і оборони. Якщо у 2021 році він фінансується з позиції 5,93% від ВВП, то у 2022 році її збільшать до 5,95% від ВВП, тобто до 319,4 млрд грн. Передусім ці кошти підуть на грошове забезпечення наших військових і підвищення оплати працівникам поліції, – зазначив він.

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