Цены на хлеб: почему стоимость хлебобулочных изделий подорожает

Украинским фермерам есть чем похвастаться — урожай ранних зерновых культур в этом году побил все рекорды. Так обильно родило впервые за 30 лет независимости Украины.

— Если мы собирали где-то 24, 25, 27 млн ​​тонн пшеницы, то в этом году 32,5 тонны. У нас спрос на пищевую пшеницу где-то до 4 млн тонн. С 32,5 тонны мы себя обеспечим несколько раз, — рассказал генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль.

Остальное пойдет на экспорт. Украина находится в десятке стран, обеспечивающих мир пшеницей. И пока встает главный вопрос — повлияет ли нынешний рекордный урожай на внутренний рынок? Станет ли от того, что обильно уродило, дешевле один из главных продуктов на украинском столе — хлеб?

Стоимость хлеба зависит от цены зерна лишь на 40%, объясняют эксперты. Остальные — другое сырье, энергоносители (газ и электричество), заработная плата работников и производственные затраты (ремонт, амортизация оборудования и упаковки).

Большинство этих составляющих за год подорожали. Поэтому и получилось так, что за последний год хлеб из муки высшего сорта прибавил в цене аж на 5 грн.

Несмотря на рекордный урожай зерновых, цена на хлеб будет расти в дальнейшем. Повлияет на это и стоимость пшеницы — если год назад тонна стоила около 7 тыс. грн, то сейчас уже почти 8,5 тыс. грн.

Цены формируются не фермером, который вырастил урожай. Стоимость формируется в порту, на Чикагской и Лондонской бирже.

На мировые цены зерновых влияет все — изменение климата (наводнение и засухи), увеличение населения планеты и экономический рост густонаселенных стран. Китай все больше потребляет, в частности, и украинской пшеницы.

— Значительная категория китайского населения потребляет качественную продукцию. Это отражается как на фуражном, так и на пищевом зерне. Это крупный потребитель, который сам себя не обеспечивает, — отметил генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль.

Влияет этот крупный потребитель и на стоимость хлеба для украинских потребителей. Уже к концу года украинцев ожидает очередной скачок цен. Больше всего подорожают и сейчас недешевые хлебобулочные изделия.

Украинцы могут спросить, какая же тогда польза от этого рекордного урожая зерновых. Экономисты говорят, что необходимо смотреть глобальнее. Много уродило — значит, больше продадим за границу. Большая валютная выручка укрепляет нашу гривну, наполняет бюджет и сдерживает инфляцию.