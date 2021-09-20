Ціни на хліб: чому вартість хлібобулочних виробів здорожчає

Українським фермерам є чим похизуватися – цьогорічний урожай ранніх зернових культур побив усі рекорди. Так рясно вродило вперше за 30 років незалежності України.

– Якщо ми збирали десь 24, 25, 27 млн тонн пшениці, то цього року 32,5 тонни. У нас попит на харчову пшеницю десь до 4 млн тонн. З 32,5 тонни ми себе забезпечимо декілька разів, – розповів генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль.

Решта піде на експорт. Україна перебуває у десятці держав, які забезпечують світ пшеницею. І наразі постає головне запитання – чи вплине цьогорічний рекордний урожай на внутрішній ринок? Чи стане від того, що рясно вродило, дешевшим один із головних продуктів на українському столі – хліб?

Вартість хліба залежить від ціни зерна лише на 40%, пояснюють експерти. Решта – інша сировина, енергоносії (газ та електрика), заробітна плата працівників та виробничі витрати (ремонт, амортизація обладнання та пакування).

Більшість цих складників за рік здорожчали. Тож і вийшло так, що за останній рік хліб із борошна вищого ґатунку додав у ціні аж на 5 грн.

Попри рекордний урожай зернових, ціна на хліб зростатиме надалі. Вплине на це і вартість пшениці – якщо рік тому тонна коштувала близько 7 тис. грн, то зараз вже майже 8,5 тис. грн.

Ціни формуються не фермером, який виростив урожай. Вартість формується в порту, на Чиказькій та Лондонській біржі.

На світові ціни зернових впливає все – зміни клімату (повені та посухи), збільшення населення планети та економічне зростання густонаселених країн. Китай усе більше споживає, зокрема, й української пшениці.

– Значна категорія китайського населення споживає якіснішу продукцію. Це відображається як на фуражному, так і на харчовому зерні. Це великий споживач, який сам себе не забезпечує, – зазначив генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль.

Впливає цей великий споживач і на вартість хліба для українських споживачів. Уже до кінця року українців очікує черговий стрибок цін. Найбільше здорожчають і нині недешеві хлібобулочні вироби.

Українці можуть запитати, яка ж тоді користь від цього рекордного врожаю зернових. Економісти кажуть, що необхідно дивитися глобальніше. Багато вродило – значить, більше продамо за кордон. Великий валютний виторг зміцнює нашу гривню, наповнює бюджет та стримує інфляцію.